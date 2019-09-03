06:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Украинской экономике поручено расти
Новое правительство обнародовало первые планы.
Правительство Украины во главе с Алексеем Гончаруком вчера провело первое заседание, по итогам которого было объявлено: уже с 2021 года экономика страны будет расти в среднем на 7%. Премьер Гончарук заверил, что рост ВВП будет обеспечен, в частности, за счет иностранных инвестиций и либерализации экономики. Что еще входит в ближайшие планы нового Кабинета министров, выяснял корреспондент «Ъ» в Киеве Матвей Шиманов.
Новое правительство Украины, состав которого был утвержден в конце прошлой недели, пока еще находится в стадии формирования — министрам предстоит назначить своих заместителей и руководителей различных отделов, принять дела от предшественников, подготовить детальный план работы. Однако ключевые цели уже обнародованы.
Подробности содержатся в представленной правительством экономической стратегии. Она, в частности, предусматривает скорейшую отмену моратория на продажу земли, а также ремонт десятков тысяч километров автодорог, нескольких морских портов и аэропортов. Кроме того, уже до конца года должны быть приняты законы, легализующие игорный бизнес и регулирующие рынок янтаря, незаконная добыча которого процветает в ряде западных областей Украины.
В результате, по словам премьера Гончарука, уже с 2021 года украинская экономика будет расти в среднем на 7% (прогноз экономического роста на этот год не превышает 3%), а за пять лет она должна вырасти примерно на 40%.
«За счет чего? За счет иностранных инвестиций, за счет либерализации экономики, за счет уменьшения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса», — пояснил вчера Алексей Гончарук.
Как сообщил источник «Ъ», близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского, планы правительства согласованы с главой государства и одобрены
Поэтому, чтобы они больше занимались делом и меньше работали на публику, решено, что для обсуждения рабочих вопросов министры отныне будут собираться за закрытыми дверями, то есть без присутствия журналистов и без трансляции по радио и телевидению. Как сказал Алексей Гончарук на вчерашнем заседании кабинета, «открытость не должна быть тотальной, не должна превращаться в нудизм». И добавил: «Поэтому мы переформатируем заседания правительства, чтобы это не было показухой, шоу “За стеклом”».
«Новое правительство должно стать техническим кабинетом в самом базовом понимании этого термина — министров назначили не для того, чтобы они делали политические карьеры и строили свои партии. Им нужно вытаскивать экономику, строить новую страну. А это не делается перед камерами и микрофонами. Они совершенно ни к чему для людей, ориентированных на тяжелый ежедневный труд», — пояснил собеседник «Ъ», близкий к офису Владимира Зеленского.
Он добавил, что отчеты о ходе и результатах заседаний будут публиковаться на официальных сайтах органов власти, а чиновников обяжут проводить брифинги по итогам встреч, так что журналисты в любом случае будут в курсе происходящего.
Кроме того, не исключен переход к новому графику заседаний. Прежде Кабинет министров заседал один раз в неделю. На этой же неделе он соберется дважды — к уже состоявшейся в понедельник встрече добавится заседание в среду.
Команда Владимира Зеленского заложила еще одну новую традицию. Заседанию Кабинета министров предшествовала встреча президента с руководством страны — первыми лицами правительства, Верховной рады и силовых органов. На эту встречу были допущены журналисты. И именно на ней глава государства поставил перед чиновниками задачи, которые, как выяснилось через пару часов, присутствуют в стратегии нового правительства. Правда, после этой встречи оппоненты Владимира Зеленского поспешили обвинить его в нарушении основополагающего принципа разделения властей: президент среди прочего давал указания парламентариям, представляющим законодательную ветвь власти.