06:20 (мск), источник: Известия
Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне назвало неприемлемыми слова британского
Накануне Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».
«Это заявление Джонсона… вызывает удивление. При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — приводит ответ российских дипломатов ТАСС.
Посольство РФ указало, что если кто и обрек Польшу на трагедию, помимо Гитлера, так это британская дипломатия, которая закрывала глаза на захватническую политику нацистов и саботировала предложения СССР о создании антигитлеровского альянса, в том числе для защиты Польши.
Тему можно развивать, но оставим ее историкам. Подавляющее большинство россиян и британцев, вспоминая о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут
советско-британскоесоюзничество. Сожалеем, что премьер-министризбрал другой ракурс.
1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила на них страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России.
В Совете Федерации решение не приглашать Москву назвали проявлением полной политической неблагодарности.