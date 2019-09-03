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06:20 (мск), источник: Известия

Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне назвало неприемлемыми слова британского премьер-министра Бориса Джонсона, сравнившего действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха.

Источник: РИА "Новости"

Накануне Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».

«Это заявление Джонсона… вызывает удивление. При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — приводит ответ российских дипломатов ТАСС.

Посольство РФ указало, что если кто и обрек Польшу на трагедию, помимо Гитлера, так это британская дипломатия, которая закрывала глаза на захватническую политику нацистов и саботировала предложения СССР о создании антигитлеровского альянса, в том числе для защиты Польши.

Тему можно развивать, но оставим ее историкам. Подавляющее большинство россиян и британцев, вспоминая о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество. Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс.
пресс-секретарь посольства

1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила на них страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России.

В Совете Федерации решение не приглашать Москву назвали проявлением полной политической неблагодарности.

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