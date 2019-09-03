Помощники лидеров стран «нормандской четверки» завершили переговоры в Берлине

О результатах переговоров пока ничего не известно. По словам дипломата, в ближайшее время с итогами журналистов должен ознакомить новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Как пояснила представитель МИД ФРГ Мария Адебар, ранее он уже представлял Украину в переговорах именно в качестве советника президента.
Как ранее сообщал «Ъ», стороны почти наверняка обсуждали возможность проведения саммита «нормандской четверки». На скорейшем созыве саммита настаивает президент Украины Владимир Зеленский. О том, что лидеры «нормандской четверки» могут собраться уже в сентябре, недавно заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. В Москве заявляли, что говорить о конкретной дате встречи четверки рано.
Один из российских переговорщиков, попросивший не упоминать его имени, в беседе с «Ъ» назвал важным фактором, который может способствовать приближению саммита, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и непризнанными республиками по формуле «всех установленных на всех установленных».