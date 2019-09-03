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10:10 (мск), источник: РИА Новости

Чиновницу, обвиненную в оскорблении жителей Тулуна, отстранили от работы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Иркутскую чиновницу Ирину Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, отстранили от работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Это вчера подтвердил губернатор», — добавил он.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.

В частности, пострадавших от наводнения называют «бичевней», которые одеты так, как будто имеют «два класса образования».

Согласно подписи, речь произносит Ирина Алашкевич.

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В свою очередь, чиновница назвала запись сфальсифицированной, добавив, что за время паводка несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории.

Президент, в свою очередь, назвал подобные высказывания недопустимыми.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

Подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.

Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.

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По словам заместителя председателя правительства Виталия Мутко, все работы по восстановлению жилья, разрушенного паводком, должны быть завершены в октябре следующего года.

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