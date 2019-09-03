10:42 (мск), источник: Коммерсантъ
СМИ: конгрессмены планируют новое расследование против Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен начать расследование против президента страны Дональда Трампа
Члены Конгресса уже в октябре заслушают показания людей, якобы причастных к выплатам порнозвезде Сторми Дэниелс и
Ранее детали о связи Трампа с Дэниелс и Макдугал рассказывал бывший адвокат президента Майкл Коэн, приговоренный к трем годам тюремного заключения. По словам Коэна, он организовывал выплату в $280 тыс. отступных двум женщинам в обмен на их молчание перед выборами.
Во время обысков в доме у адвоката были обнаружены документы, касающиеся выплаты Дэниелс $130 тыс. за молчание об интимных отношениях с Дональдом Трампом в 2006—2007 годах, а Макдугал — $150 тыс. от компании American Media Inc. по согласованию со штабом президента.
Сам президент утверждал, что никогда не призывал Коэна к