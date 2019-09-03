Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15-я годовщина штурма школы в Беслане: рассказ заложницыСтрашные события, рассказанные от первого лица
Фоторепортажи
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
16Работы по разрезанию A321 на части
12:22 (мск), источник: Интерфакс

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

Источник: РИА "Новости"

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной — ИФ) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», — заявил Лукашенко, выступая во вторник, 3 сентября, в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По его словам, белорусской стороне пришлось радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны.

Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно … националистически настроенных — жди терроризма.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

В октябре 2018 года на встрече с Виктором Ющенко, который занимал пост президента Украины в 2005—2010 годах, Лукашенко также поднимал эту проблему. Тогда белорусский лидер говорил, что влияние на его страну событий на Украине, в частности, вооруженного конфликта в Донбассе, очень велико. «Особенно в плане, что нас беспокоит, — приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — заявлял Лукашенко, которого цитировало агентство БелТА.

По его словам, выявляются факты, когда оружие шло в Белоруссию с Украины через РФ. «Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России (Владимиру Путину — ИФ) об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит», — отмечал Лукашенко.

Читайте также
Парламент Украины отменил депутатскую неприкосновенность
Бывшая заложница рассказала о штурме школы в Беслане
Минстрой хочет увеличить стоимость 1 кв. м жилья в ряде регионов
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев
Опубликовано видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы
Здоровье
Анализы, на которые не стоит тратить деньги Объясняет терапевт Ирина Уфимцева.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Lada 4x4 получит новый салон (фото) В распоряжении издания «Лада.Онлайн» оказались фотографии обновленного интерьера внедорожника «Лада»
Кино
Шарлиз Терон сделала необычную стрижку для съемок в «Форсаже 9» Актриса показала, как в новом фильме будет выглядеть ее героиня Сайфер
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Что бы изменили в школе? 542
Учительница посмеялась над ребенком из-за букета 284
Воспитательный момент.... 215
Ну как ваше второе сентября? Всем довольны? Сколько денег сдаете?) 207
Леди
Где живет и чем занимается 46-летняя Лика Стар 3 сентября исполняется 46 лет Лике Стар. В 90-е она была одной из самых популярных артисток на русской эстраде
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь