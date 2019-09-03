12:22 (мск), источник: Интерфакс
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной
«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной — ИФ) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», — заявил Лукашенко, выступая во вторник, 3 сентября, в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.
По его словам, белорусской стороне пришлось радикально усилить пограничный контроль с Украиной
Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно … националистически настроенных — жди терроризма.
В октябре 2018 года на встрече с Виктором Ющенко, который занимал пост президента Украины в 2005—2010 годах, Лукашенко также поднимал эту проблему. Тогда белорусский лидер говорил, что влияние на его страну событий на Украине, в частности, вооруженного конфликта в Донбассе, очень велико. «Особенно в плане, что нас беспокоит, — приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — заявлял Лукашенко, которого цитировало агентство БелТА.
По его словам, выявляются факты, когда оружие шло в Белоруссию с Украины через РФ. «Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России (Владимиру Путину — ИФ) об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит», — отмечал Лукашенко.