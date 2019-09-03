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11:58 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Украины принял закон об отмене депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Источник: AFP 2019

Такое решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины.

Рада на минувшей неделе приняла этот документ в первом чтении. Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.

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Законом предлагается исключить из конституции норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

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