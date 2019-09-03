14:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового
При этом Иванишвили демонстративно проигнорировал предупреждение лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), что если «главный виновник кровавой расправы над демонстрантами 20 июня» будет номинирован на высший правительственный пост, то оппозиция уже в ближайшие дни начнет массовые акции протеста.
О выдвижении министра внутренних дел Георгия Гахарии на пост председателя парламента миллиардер Иванишвили заявил на специальном брифинге в принадлежащем ему «Дворце царя Ростома», где находится
Затем Бидзина Иванишвили сообщил, что предложил политсовету ГМ кандидатуру министра внутренних дел Георгия Гахарии на пост председателя правительства. «У них не возникло вопросов», — подчеркнул грузинский лидер. Миллиардер отметил, что Георгия Гахарию в стране «хорошо знают», поскольку он «зарекомендовал себя с лучшей стороны» на посту
Они имели в виду предупреждение
Сам Георгий Гахария, встав у трибуны сразу после лидера партии, тоже не счел нужным ответить на эти вопросы. Он лишь сказал, что назовет новый состав правительства «в ближайшее время» и что никаких особых изменений в кабинете министров не будет.
Министром внутренних дел станет бывший замначальника охраны миллиардера Вахтанг Гомелаури, занимавший до последнего времени пост начальника Службы государственной безопасности (СГБ). Министром обороны назначается
Назначив Георгия Гахарию премьером, Бидзина Иванишвили пошел «ва-банк» в преддверии решающих парламентских выборов 2020 года.
«Наш постсоветский народ не любит слабаков и, наоборот, уважает тех, кто не боится врагов», — напомнил «Ъ» Авалишвили.
С этим мнением частично согласен профессор Тбилисского университета Ильи Георгий Нодия. По его словам, назначив Гахарию на пост премьера, вопреки бурным протестам Саакашвили и его партии, «Иванишвили демонстрирует свою крутость» и планирует «занять наступательную, а не оборонительную позицию во время предвыборной кампании».
По мнению грузинского политконсультанта Гелы Васадзе, премьер Гахария «вряд ли кардинально изменит эти отношения», но, возможно, «внесет определенные коррективы». По словам собеседника «Ъ», в «плюс» Георгию Гахарии руководство РФ может записать то, что именно он разгромил «антироссийский митинг» 20 июня, а также деятельность в России. После окончания факультета истории Томского государственного университета (1994 год) новый грузинский премьер долго жил в Москве, учился в МГУ (1994−1999), став «магистром политологии» (1999), а также магистром «по управлению бизнесом» (2004). Позже он руководил восточноевропейским отделением немецкой авиакомпании Lufthansa (2008−2013 годы).
После прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» Георгий Гахария, работавший ранее в различных структурах
Никаких проблем с утверждением нового состава правительства у ГМ не возникнет, поскольку партия Бидзины Иванишвили имеет квалифицированное большинство в парламенте, тогда как для утверждения
Георгий Двали, Тбилиси