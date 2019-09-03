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18:14 (мск), источник: Rambler.ru

Стала известна новая должность Поклонской

Депутата Государственной Думы РФ Наталью Поклонскую освободят от должности зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Однако бывшему прокурору Крыма уже предложили новый пост в нижней палате парламента.

По данным агентства, Поклонская займёт должность в другом профильном комитете Госдумы.

«Избрать депутата Государственной думы Поклонскую Наталью Владимировну заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам», — говорится в тексте официального документа на сайте Госдумы.

Новость
«О смещении с должностей мне никто не говорит в лицо»

Ранее, по словам вице-спикера Госдумы Сергей Неверов, Наталья Поклонская выражала желание перейти в комитет по международным делам, подчёркивая, что интересуется международной тематикой и в настоящее время получает профильное образование.

В последнее время Наталья Поклонская фигурирует в СМИ благодаря своему разводу с супругом Иваном Соловьёвым. В августе этого года депутат сообщила РИА Новости о «радикальных» переменах в личной жизни, которые перестанут быть тайной только после публикации ее декларации о доходах.

Позже о расставании рассказал Соловьев. Он говорил, что в его семейной жизни на первый план вышли «безжалостные реалии» в виде прагматизма, карьеризма и «готовности с легкостью предать все». По его словам, он предоставил Поклонской возможность самой выбрать дальнейший путь и расставить приоритеты. Депутат свою версию разрыва озвучивать не стала, заявив, что «пусть супруг и комментирует дальше».

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