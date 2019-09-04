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00:02 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что демократы должны прекратить расследования против него

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/ — Президент США назвал «охоту на ведьм гигантским и недопустимым обманом».

Источник: AP 2019

Президент США Дональд Трамп считает, что контролируемая демократами Палата представителей Конгресса должна продолжить работать на благо страны и прекратить проводить против него расследования. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter.

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«Как следует из доклада генерального инспектора [Министерства юстиции США], вся охота на ведьм, направленная против меня и моей администрации, была гигантским и недопустимым обманом. Палата представителей теперь должна вернуться к работе над ценами на лекарства, здравоохранением, инфраструктурой и всем остальным. Доклад [бывшего спецпрокурора Роберта] Мюллера показал отсутствие сговора [штаба Трампа с Россией] и препятствий [правосудию со стороны президента]», — написал глава государства.

Американский лидер отреагировал на материал газеты The Washington Post, в котором говорится о планах конгрессменов-демократов начать очередное расследование с целью найти веские основания для импичмента президента США.

По информации издания, они решили разобраться с тем, что часть выделенных на предвыборную кампанию Трампа средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что республиканец в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, также известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, и бывшей фотомодели Карен Макдугал. Соответствующие слушания в юридическом комитете Палаты представителей планируется провести уже в октябре.

Источник: AP 2019

В декабре 2018 года бывший юрист президента США Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть как раз и была выплачена Клиффорд и Макдугал.

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