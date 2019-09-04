04:52 (мск), источник: Известия
Нелётная подготовка: Минобороны признало нехватку учебных самолетов
Сложившаяся в ВКС ситуация грозит срывом программы обучения летчиков.
Состояние учебной авиации в военных вузах вызывает тревогу у руководства Минобороны. По данным источников «Известий» в ведомстве, лишь один из трех самолетов Л-39 возвращается с ремонтных заводов в установленные сроки. Немногим лучше ситуация и с другой «учебной партой» будущих пилотов — самолетом Як-130. Вопрос технического состояния учебных машин в военных училищах стал настолько острым, что привлек внимание главы Минобороны Сергея Шойгу. 3 сентября министр заявил на селекторном совещании о снижении доли исправных
В ходе селекторного совещания Сергей Шойгу поручил разобраться, почему в учебных заведениях снижается количество готовых к полетам самолетов.
— Исправность учебной авиации мы рассмотрим на отдельном совещании, к которому я прошу готовиться. Там есть вопросы к ВКС, и к гособоронзаказу, и к другим органам военного управления. Имея систему такого контроля, такие возможности, как вообще можно было допустить снижение доли исправных самолетов учебной авиации? — привел слова министра один из источников «Известий».
Собеседник «Известий» в Минобороны, знакомый с ситуацией, также отметил, что в настоящее время доля исправных самолетов учебной авиации оставляет желать лучшего.
Озабоченность военных исправностью учебных самолетов имеет под собой серьезные основания. По данным двух собеседников «Известий» в главкомате ВКС, основная «учебная парта» — самолет Л-39 — ежегодно вырабатывает свой ресурс. В то же время заводы не успевают возвращать их в строй и поставлять в должном количестве комплектующие. Лишь 30% отремонтированных самолетов возвращаются в парки в установленные сроки. Сейчас на вооружении
Техзадание для полноценной замены Л-39 подготовлено давно, однако предприятия до сих пор не произвели ничего отвечающего современным требованиям, подчеркнул один из источников. Что касается
Всё это серьезно сказывается на качестве подготовки курсантов, число которых в последние годы заметно выросло.
Уровень подготовки выпускников
Военно-воздушнойакадемии не всегда соответствует требованиям, которые предъявляются к боевым летчикам.
— Некоторых молодых пилотов приходится доучивать по программам боевой подготовки в строевых частях еще несколько лет. Это происходит
Первоначально Як-130 создавался, чтобы одновременно заменить и простой реактивный тренировочный самолет, и продвинутую машину для обучения пилотированию сложных боевых самолетов, пояснил «Известиям» военный эксперт Антон Лавров,
— Но сейчас видно, что это не удалось. Як-130 оказался слишком сложным и дорогим для базового обучения, — заявил он. — По всей видимости, потребуется разработка
Л-39 «Альбатрос» был выбран основным
Як-130 —
На совещании во вторник глава военного ведомства также заявил о необходимости обеспечить качественный учебный процесс будущих военных летчиков, которые, приходя в войска, должны не только уметь летать, но и выполнять боевые задачи.
Он подчеркнул, что в этом году летные училища не только набирают курсантов, но и производят полноценные выпуски молодых офицеров.
В ходе военных реформ предыдущего руководства Минобороны число военных учебных заведений было сокращено, а набор в летные училища не проводился несколько лет. В результате уже через несколько лет авиация столкнулась с серьезным дефицитом кадров. Одновременно возросла и аварийность — так, летом 2015 года в течение месяца произошла целая серия серьезных авиапроисшествий, в результате которых было потеряно шесть самолетов. Во вторник в ходе
В начале 2017-го Сергей Шойгу констатировал, что некомплект в войсках составляет порядка 1300 пилотов. Чтобы ликвидировать эту проблему, в экстренном порядке продлили срок службы