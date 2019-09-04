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04:07 (мск), источник: РИА Новости

Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацистами освобождением Европы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. Текст обращения опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА Новости

Таким образом дипломаты прокомментировали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открывается в Российском культурном центре в Софии 9 сентября.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — говорится в заявлении болгарского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что термин «освобождение» ставит в привилегированное положение «некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы» в стране.

Посольство России в Болгарии, комментируя это заявление, подчеркнуло, что экспозиция направлена на то, чтобы болгарская общественность ознакомилась с архивами из российских фондохранилищ, многие из которых были недавно рассекречены.

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Первого марта 1941 года немецко-фашистские войска были введены в Болгарию, присоединившуюся к Тройственному пакту — военно-политическому союзу между Германией, Италией и Японией, заключенному 27 сентября 1940 года и фиксировавшему обязательства сторон по оказанию взаимной политической, экономической и военной помощи. При этом Болгария фактически не участвовала в нападении Германии на СССР и сохранила дипломатические отношения с Москвой. В то же время она состояла в «Антикоминтерновском пакте» и под нажимом Берлина официально объявила войну США и Великобритании.

Пятого сентября 1944 года Красная армия, не встретив никакого сопротивления, перешла границу Болгарии, при этом население страны встречало советские войска с цветами и красными флагами. Спустя три дня София объявила войну Берлину, болгарская армия приняла участие в разгроме немецко-фашистских войск на финальном этапе Второй мировой войны.

Ранее Варшава не пригласила делегацию России на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, ограничившись лишь союзниками по НАТО, ЕС, в том числе Германией, а также странами Восточного партнерства.

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