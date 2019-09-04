03:53 (мск), источник: Интерфакс
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Американский
«Подтверждаем. В соответствии с существующей процедурой посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору М. Ли и сопровождающим его лицам», — сказали в российской дипмиссии.
В Посольстве уточнили, что визы были выданы во вторник, 3 сентября.
В российской дипмиссии рекомендовали обращаться в офис сенатора по вопросам программы его пребывания в России.
В свою очередь,
Как отметил представитель сенатора, Ли обсудит «торговые и военные отношения, а также религиозную свободу».
«Для Соединенных Штатов важно поддерживать сильный и открытый диалог с Российской Федерацией, чтобы добиться прогресса в вопросах, которые имеют центральное значение для американского мира и процветания», — отметил собеседник издания.
На прошлой неделе
«К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы», — говорится в заявлении, распространенном на сайте Мерфи.
Джонсон в своем заявлении также указал, что рассчитывал на то, что «прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами».
В российском посольстве в Вашингтоне тем временем заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.
Ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Американские СМИ сообщали, что визит был запланирован на сентябрь 2019 года.