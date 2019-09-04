Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Дмитрий Медведев протестировал VR-шлем Премьер-министр России Дмитрий Медведев примерил шлем виртуальной реальности
Фоторепортажи
17Дрон показал, что осталось от амазонского леса
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
03:53 (мск), источник: Интерфакс

Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли и его сопровождающие лица получили российские визы, сообщили «Интерфаксу» в посольстве РФ в Вашингтоне.

Источник: AFP 2019

«Подтверждаем. В соответствии с существующей процедурой посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору М. Ли и сопровождающим его лицам», — сказали в российской дипмиссии.

В Посольстве уточнили, что визы были выданы во вторник, 3 сентября.

В российской дипмиссии рекомендовали обращаться в офис сенатора по вопросам программы его пребывания в России.

В свою очередь, пресс-секретарь сенатора заявил изданию Politico, что Ли посетит Россию с 5 по 8 сентября.

Здесь он планирует встретиться с правительственными чиновниками и представителями бизнес-сообщества, а также с уходящим со своего поста послом США в России и бывшим губернатором штата Юта Джоном Хантсманом.
Читайте также
Захарова прокомментировала заявление сенаторов США об отказе в визах

Как отметил представитель сенатора, Ли обсудит «торговые и военные отношения, а также религиозную свободу».

«Для Соединенных Штатов важно поддерживать сильный и открытый диалог с Российской Федерацией, чтобы добиться прогресса в вопросах, которые имеют центральное значение для американского мира и процветания», — отметил собеседник издания.

На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.

«К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы», — говорится в заявлении, распространенном на сайте Мерфи.

В своем заявлении он отметил, что хоть и критиковал Россию, но считает важным «поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности».

Джонсон в своем заявлении также указал, что рассчитывал на то, что «прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами».

В российском посольстве в Вашингтоне тем временем заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.

Ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Американские СМИ сообщали, что визит был запланирован на сентябрь 2019 года.

Читайте также
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
Туристка в Израиле заплатила за шаурму почти три тысячи долларов
Болгария просит не считать освобождением борьбу СССР с нацизмом
В США назвали самую опасную страну мира
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Чиновники потратили миллиарды на сомнительные госзакупки
Здоровье
Анализы, на которые не стоит тратить деньги Объясняет терапевт Ирина Уфимцева.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Lada 4x4 получит новый салон (фото) В распоряжении издания «Лада.Онлайн» оказались фотографии обновленного интерьера внедорожника «Лада»
Кино
9-летнюю дочь Тутты Ларсен признали лучшей юной ведущей страны Марфа Колоскова известна по утреннему шоу «Завтрак на ура!», которое выходит на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями У пары уже подрастает дочь Милана
Леди
Где живет и чем занимается 46-летняя Лика Стар 3 сентября исполняется 46 лет Лике Стар. В 90-е она была одной из самых популярных артисток на русской эстраде
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь