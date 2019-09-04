02:59 (мск), источник: Известия
Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что
«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан — самая опасная», — говорится в книге Мэттиса «Позывной “Хаос”: учимся руководить», поступившей в продажу 3 сентября.
По его словам, мнение о радикализации общества разделяют и пакистанские военные. При этом Мэттис призвал сосредоточиться на контроле вооружений и нераспространении, так как Пакистан активно наращивает ядерный потенциал, пишет «РИА Новости».
Мэттис занимал пост главы американского оборонного ведомства с января 2017 года по 31 декабря 2018 года. В прошении об отставке министр указал на наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом.
В июле директор разведывательного управления Пeнтагона Роберт Эшли заявил, что в краткосрочной перспективе для Штатов крайне опасна Россия, а в долгосрочной — Китай.