Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Мероприятия, посвященные началу Второй мировой, проходят в Варшаве с 1 сентября. Вместо Трампа, решившего остаться в США из-за урагана «Дориан» и отправившегося на игру в гольф, в Польшу прибыл вице-президент Майк Пенс. Его визит Трамп назвал «отличным посланием».
«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. Мы любим наших польских друзей», — сказал Трамп.
Комментируя слова президента, некоторые пользователи заметили, что иногда теряют дар речи от странных заявлений Трампа.
3 сентября Пенс обвинил Россию в желании поссорить США и Польшу.