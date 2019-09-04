11:35 (мск), источник: RTVi
Пентагон приостановит больше 120 проектов из-за стены на границе с Мексикой
Минобороны США выделило $3,6 млрд на возведение нового участка стены на границе с Мексикой,
Точного списка проектов Минобороны, которые затронет решение, не опубликовали.
Деньги пойдут на строительство почти 300 километров стены. При этом половина этих средств изначально была выделена на строительство военных объектов за пределами США.
В американском союзе защиты гражданских прав заявили, что будут обжаловать в суде выделение денег на строительство стены.
В июле Верховный суд США разрешил использовать деньги Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Тогда речь шла о $2,5 млрд. До этого федеральный суд в Калифорнии запретил администрации президента использовать эти средства без разрешения Конгресса.
Стена на границе с Мексикой — предвыборное обещание Трампа, президентский срок которого заканчивается уже в 2020 году. Это строительство неоднократно приводило к конфликтам между президентом и другими органами власти: например, в декабре Трамп отказался подписывать соглашение о федеральном бюджете.