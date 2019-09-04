В Госдуме планируют создать «общество нового типа»

В тексте документа сказано, что проведение исследований предназначено для внесения ясности в термины, касающиеся вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в том числе редактирования генома. Согласно авторам технического задания, в законодательных актах, касающихся этих вопросов, определены далеко не все нюансы.
Например, по их словам, не определены основные понятия, используемые в сфере применения ВРТ; отсутствуют нормы, регулирующие договорные отношения по применению ВРТ; не закреплены меры ответственности, которые применялись бы к медицинской организации за использование методов ВРТ ненадлежащего качества. Ответить на эти вопросы на законодательном уровне и планируют российские депутаты.
В главе, касающейся актуальности исследования, авторы документа ссылаются на обширный список стран, в которых ВРТ либо запрещены, либо их применение сильно ограничено. К ним относятся Франция и Китай.
Согласно документу, одной из задач проводимых исследований будет являться оценка «возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования ВРТ (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательстве».