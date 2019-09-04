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15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦИК заявил о беспрецедентно низком проценте отказов в регистрации

Более 90% кандидатов, подавших в 2019 году заявки на выборах в рамках избирательных кампаний всех уровней, были зарегистрированы.

Источник: РИА "Новости"

«Свыше 91% кандидатов были зарегистрированы избиркомами. Эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказов в регистрации», — заявила на заседании Центризбиркома глава ведомства Элла Памфилова (цитата по «РИА Новости»).

Некоторые кандидаты утратили свой статус в ходе избирательной кампании, поэтому в избирательные бюллетени будут включены 89% (около 105,5 тыс. кандидатов), уточнила глава ЦИКа.

Отказ в регистрации получили только 6%. Оставшиеся 5% — это те, кто не представил документов либо отказался участвовать в компании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам.
Элла Памфилова
глава ЦИК

8 сентября в Единый день голосования в России пройдут выборы в 85 регионах. Избирателям предстоит выбрать 13 законодательных собраний, губернаторов, депутатов гордумы и глав муниципальных образований. В четырех одномандатных округах (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях) необходимо выбрать депутатов в Госдуму.

Закон позволяет кандидату не позднее, чем за пять дней до дня голосования подать заявление об отказе от участия в выборах. Ранее с выборов снялись учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер (баллотировалась в Мосгордуму в 43-м округе), поддержанный оппозиционером Ильей Яшиным кандидат от КПРФ Владислав Колмагоров (45-й округ) и кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Бортко.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации более 50 самовыдвиженцам на выборах в Мосгордуму, заявив о браке в собранных за кандидатов подписях. С 27 июля в столице проходят протестные акции в поддержку экс-кандидатов.

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