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14:18 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

ОСТРОВ РУССКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорил, что Дальний Восток — балласт, требующий денег.

Источник: Reuters

Глава Якутии Айсен Николаев в докладе на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока, задался вопросом: «Нужен ли России Дальний Восток?».

Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.
Айсен Николаев
глава Якутии

«Не знаю, какие придурки так говорили», — прервал его Путин.

Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще четверть века назад.

Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне.
Владимир Путин
президент России 

Он добавил, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, но для этого нужно создать условия: строить жилье, школы, поликлиники, заниматься благоустройством и организовывать новые рабочие места.

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В то же время Путин отметил, что демографическая ситуация в регионе остается тревожной — численность населения продолжает снижаться.

«Тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше тех, кто приезжает. Правда, приток растет — это очевидный факт, это статистика. Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает», — добавил президент.

Поэтому, по его словам, нужны кардинальные шаги в социальном развитии Дальнего Востока.

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