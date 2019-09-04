14:18 (мск), источник: РИА Новости
Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом
ОСТРОВ РУССКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорил, что Дальний Восток — балласт, требующий денег.
Глава Якутии Айсен Николаев в докладе на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока, задался вопросом: «Нужен ли России Дальний Восток?».
Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.
«Не знаю, какие придурки так говорили», — прервал его Путин.
Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще четверть века назад.
Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне.
Он добавил, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, но для этого нужно создать условия: строить жилье, школы, поликлиники, заниматься благоустройством и организовывать новые рабочие места.
В то же время Путин отметил, что демографическая ситуация в регионе остается тревожной — численность населения продолжает снижаться.
«Тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше тех, кто приезжает. Правда, приток растет — это очевидный факт, это статистика. Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает», — добавил президент.
Поэтому, по его словам, нужны кардинальные шаги в социальном развитии Дальнего Востока.