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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Бунтующий Гонконг победил власти Китая

Глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что спорный законопроект об экстрадиции полностью отозван. Об этом сообщает South China Morning Post.

Источник: AP 2019

Она также подчеркнула, что теперь самым главным приоритетом является прекращение насилия, восстановление порядка и обеспечение верховенства закона.

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«Независимо от наших обид или глубины недовольства по отношению к правительству, мы не можем согласиться или признать, что насилие является решением наших проблем», — подчеркнула Лам. Она также предложила решать конфликты с помощью переговоров и вместе искать решения острых проблем.

В августе сообщалось, что сотрудники китайских правоохранительных органов тренируются обращаться с «ужасающими гигантскими вилами», которые могут поражать людей током. Тренировки проходят в спортивном центре в Шэньчжэне неподалеку от границы с Гонконгом.

Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Массовые акции начались в июне в ответ на планы районной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Несмотря на отказ властей Гонконга от реализации этих планов, демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Лам с поста главы администрации региона.

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