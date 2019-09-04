16:05 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»
Мединский высказался против создания комиксов на исторические темы
Министр культуры РФ Владимир Мединский высказался против создания комиксов, посвященных историческим событиям.
Об этом он сказал журналистам во время встречи на 32-й Московской международной книжной
«Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс — это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до
32-я Московская международная книжная