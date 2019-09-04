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16:05 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Мединский высказался против создания комиксов на исторические темы

Министр культуры РФ Владимир Мединский высказался против создания комиксов, посвященных историческим событиям.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом он сказал журналистам во время встречи на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая сегодня открылась на ВДНХ.

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«Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс — это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что “я дебил, я читаю комиксы”. Коллекционировать их, наверное, можно, это прикольно, но не читать», — сказал журналистам Мединский, отвечая на вопрос, можно ли рассказать об исторических событиях через комиксы.

32-я Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВДНХ с 4 по 8 сентября 2019 г. на ВДНХ в павильоне № 75. В программе запланированы встречи с авторами, презентации книг и мастер-классы.

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