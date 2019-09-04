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15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Жители Туркмении массово захотели переехать в Россию

Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

Источник: AP 2019

По данным издания, у российского посольства в Ашхабаде возникают очереди из сотен человек. Большинство из них хотят воспользоваться государственной программой переселения, которую разработало российское правительство, и навсегда покинуть страну. Среди заявителей также немало молодых людей, желающих уехать на учебу в Россию.

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При этом власти Туркмении всячески препятствуют выезду соотечественников за рубеж. Так, по данным «Радио Азатлык», госучреждения часто не выдают необходимые документы, намеренно затягивая этот процесс. Из-за этого российское посольство отказывается принимать заявления на участие в программе.

В июне прошлого года власти Туркмении запретили покидать страну всем гражданам, не достигшим 40 лет. Официально об этом не объявлялось, однако в миграционной службе страны объяснили ограничение выезда тем, что в некоторых велаятах (областях) не осталось работоспособного населения.

Официальных данных об эмиграции из Туркмении нет. По данным «Радио Азатлык», за последние 10 лет страну покинули почти два миллиона человек. В основном люди уезжают на заработки в Россию и Турцию.

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