15:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Жители Туркмении массово захотели переехать в Россию
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).
По данным издания, у российского посольства в Ашхабаде возникают очереди из сотен человек. Большинство из них хотят воспользоваться государственной программой переселения, которую разработало российское правительство, и навсегда покинуть страну. Среди заявителей также немало молодых людей, желающих уехать на учебу в Россию.
При этом власти Туркмении всячески препятствуют выезду соотечественников за рубеж. Так, по данным «Радио Азатлык», госучреждения часто не выдают необходимые документы, намеренно затягивая этот процесс.
В июне прошлого года власти Туркмении запретили покидать страну всем гражданам, не достигшим 40 лет. Официально об этом не объявлялось, однако в миграционной службе страны объяснили ограничение выезда тем, что в некоторых велаятах (областях) не осталось работоспособного населения.
Официальных данных об эмиграции из Туркмении нет. По данным «Радио Азатлык», за последние 10 лет страну покинули почти два миллиона человек. В основном люди уезжают на заработки в Россию и Турцию.