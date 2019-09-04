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15:36 (мск), источник: Life.ru

Кабмин Украины единогласно одобрил увольнение Кличко

Также правительство проголосовало за увольнение первого замминистра здравоохранения Ульяны Супрун.

Источник: Reuters

Правительство Украины приняло решение одобрить представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на члена фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

— Это решение принято… Единственное было объяснение — в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента. Решение было принято единогласно, — рассказал Гончаренко.

Кроме того, депутат отметил, что своей должности первого заместителя министра здравоохранения лишится и Ульяна Супрун. Решения кабмина в обоих случаях должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Кличко возглавил администрацию Киева в 2014 году.

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