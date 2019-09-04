4 сентября, источник: РИА Новости
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на
Аксенов провел вечером в среду прямой эфир на телеканале «Крым24», отвечая на вопросы детей. Мальчик в студии спросил Аксенова, о чем они говорили с президентом Владимиром Путиным во время поездки на мотоцикле на
«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали», — сказал Аксенов.
«Разговаривали о чем? Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он все запоминает, и когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения», — сказал Аксенов.
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