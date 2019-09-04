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4 сентября, источник: РИА Новости

Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Аксенов провел вечером в среду прямой эфир на телеканале «Крым24», отвечая на вопросы детей. Мальчик в студии спросил Аксенова, о чем они говорили с президентом Владимиром Путиным во время поездки на мотоцикле на байк-шоу и почему они ехали без шлемов.

«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали», — сказал Аксенов.

Он также рассказал, что во время общения с президентом России по пути на байк-шоу обсудил с ним актуальные вопросы жизнедеятельности республики.
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«Разговаривали о чем? Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он все запоминает, и когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения», — сказал Аксенов.

Путин приехал в августе на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал» с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Президент РФ стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

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