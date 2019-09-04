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22:46 (мск), источник: Lenta.Ru

У границ России нашли тайную базу спецназа США

На территории Эстонии действует секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении, передает ERR.

Источник: Reuters

По информации журналистов, тренировочная база была построена в 2014 году. В городе Тапа дислоцируется одна из батальонных групп войск НАТО, однако о размещении американского спецназа в стране ранее известно не было.

Обнаружить секретный объект помогли документы Пентагона, в которых значился пункт о выделении Эстонии более 15 миллионов долларов на нужды некоего «специфического объекта».
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Журналистов «Очевидца» пустили на секретный объект при условии неразглашения его местоположения. Полковник Армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер заявил, что сейчас американцы проводят тренировки на базе вместе с эстонцами. В кризисный период приказы для бойцов спецназа будут поступать из Вашингтона.

«Спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте. То есть они подчиняются командованию Вооруженных сил США через командование в Европе», — пояснил Стрингер.

В апреле посол Эстонии в Польше и Румынии Эрик Мармей заявил, что Таллин выступает за обеспечение регулярного ротационного военного присутствия США на территории всех трех прибалтийских республик. Глава департамента трансатлантических отношений и политики безопасности МИД Литвы Раймонда Мурмокайте также призвала американцев усилить свои военно-морскую и военно-воздушную группировки.

Войска НАТО присутствуют в Эстонии, Латвии, Литве и Польше под командованием Великобритании, Канады, Германии и США соответственно.

С 2016 года альянс придерживается официальной стратегии сдерживания России — в Польше и Прибалтике были размещены дополнительные батальоны. В 2018 году НАТО усилила свою группировку в Литве.

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