Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
10Как горела Останкинская телебашня
28В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2019
22:06 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Источник: РИА Новости

Причиной стало вступление в силу директивы 2019/523, направленной на защиту стран Евросоюза от вредных карантинных организмов. Директива касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других овощей.

С первого сентября все государства, не входящие в ЕС, должны предоставить доказательства отсутствия у них перечисленных вредных организмов.

Киев направил Еврокомиссии соответствующие документы, однако ответа не последовало, отмечается в сообщении ассоциации. Сколько займет процедура получения разрешения от Брюсселя, неизвестно.

Украинские производители пытаются в частном порядке решить вопрос поставок.

Читайте также
Медведев запретил импорт в Россию ряда украинских товаров

По подсчетам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если Евросоюз не откажется от своего решения, то потери одних лишь поставщиков яблок составят около пяти миллионов долларов или 15% всей экспортной выручки.

Власти Украины в течение долгого времени пытаются придерживаться «европейского» курса. Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.

В декабре 2015 года кабмин страны принял постановление об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ. Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает зона свободной торговли с ЕС. А именно — Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве. Так, в 2018 году Киев исчерпал квоту на мед за 11 дней.

Читайте также

Пенс заверил Зеленского в том, что США будут и далее поддерживать Украину
Во время загрузки произошла ошибка.
3 сентября© Ньюстюб
 Украинцы возмутились: в состав Польши 'включили' Львов и Ровно
Потопить за Крым. Репортаж из района ракетного удара в Черном море
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
В Минздраве назвали три главные причины развития рака
Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики нашли решение
На Шпицбергене из-за таяния мерзлоты поднялись гробы (видео)
Последствия урагана «Дориан» показали на фото
Пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Самый крутой электромобиль — мировая премьера В Германии состоялась презентация нового суперкара от Porsche. Рассказываем все подробности
Кино
Нина Ургант отмечает 90-летие Народную артистку и бабушку телеведущего Ивана Урганта поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 18 602
Проблема в жене или во мне? 250
Не проходит ротовирус 128
Опять ремонт, на этот раз кухня 116
Леди
Если мама недолюбила: как ее простить и стать счастливой женщиной Психолог Ирина Чеснова подсказывает, как повзрослеть и научиться поддерживать саму себя.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь