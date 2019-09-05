Палата общин приняла законопроект о запрете Brexit без соглашения с ЕС

«За» инициативу проголосовали 327 депутатов, а против — 299.
Таким образом, напоминает Sky News, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.
Сторонники отказа от «жесткого» выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца — до 31 января 2020 года, чтобы избежать «жесткого» сценария развития событий.
Ранее телеканалу Sky News стало известно, что премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон, в связи со складывающейся ситуацией, заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.