«Украине пришлось — нынешней, новой, — пришлось из ничего создавать государство», — сказал он в эфире ItonTV.
Маген отметил, что до этого «никакой Украины не было». По его словам, у страны не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык.
Дипломат добавил, что создание украинской государственности затрудняется тем, что стране сильно «не повезло» с соседями, поэтому ее становление идет очень медленно.
Незадолго до своего ухода с поста бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает употребление только украинского языка органами власти, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
Киев неоднократно критиковали за навязывание языка и притеснение нацменьшинств. Украинские политики назвали «тотальную украинизацию» причиной оттока населения из страны.