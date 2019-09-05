Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крест во двореКак траурные знаки появляются у дорог и детских площадок
Фоторепортажи
10Последствия урагана «Дориан» на Багамах
28В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2019
01:37 (мск), источник: Коммерсантъ

США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов

Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов. Об этом заявил и.о. министра армии США Райан Маккарти во время конференции, организованной изданием Defense News.

Источник: U.S. Army

«Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки <…> Если мы добьемся прогресса в ближайшие 12−18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов», — заявил господин Маккарти (цитата по ТАСС).

Во время своего выступления он отметил, что если такие ракеты перепрограммировать, их дальность будет превышать нормы, которые устанавливал договор — к таким выводам пришли партнеры из числа разработчиков подобного оружия.

Читайте также
США испытали новую ракету. Чем это может грозить миру?

Райан Маккарти также сообщил, что США намерены испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности до конца 2019 года. Однако он не уточнил, о какой именно ракете идет речь.

Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее ракеты Tomahawk.

В ответ на это президент России Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США после истечения срока действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Днем позже в рамках учений две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» выстрелили баллистическим ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Регионы игнорируют указы Путина. Что дальше?
Брошены и забыты. Трагедия Беслана через 15 лет
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Япония инвестировала в российский Дальний Восток $15 миллиардов
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
На Шпицбергене из-за таяния мерзлоты поднялись гробы (видео)
Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики нашли решение
Жители Туркмении массово захотели переехать в Россию
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Самый крутой электромобиль — мировая премьера В Германии состоялась презентация нового суперкара от Porsche. Рассказываем все подробности
Кино
Нина Ургант отмечает 90-летие Народную артистку и бабушку телеведущего Ивана Урганта поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
Светлана Хоркина станет мамой во второй раз 40-летняя олимпийская чемпионка беременна
Леди
Если мама недолюбила: как ее простить и стать счастливой женщиной Психолог Ирина Чеснова подсказывает, как повзрослеть и научиться поддерживать саму себя.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь