02:47 (мск), источник: Известия
Абэ рассказал о деятельности Японии на Курилах
Япония намерена «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом японский
Абэ отметил, что
«Мы достигли договоренности по пяти проектам для скорейшей реализации. Сейчас, в частности, началась работа в сферах туризма и обращения с отходами. Этой осенью на четырех островах побывают японские специалисты. Кроме того, японские туристы посетят острова в рамках пилотного тура», — отметил он.
Кроме того, премьер рассказал об активном экономическом сотрудничестве Москвы и Токио, а также заинтересованности в Дальнем Востоке, в который японские инвесторы уже вложили более $15 млрд.