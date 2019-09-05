09:07 (мск), источник: Известия
В Латвии призвали создать новый военный блок против России
Странам Прибалтики и Польше необходимо объединиться для противостояния России, заявила
При этом она выразила уверенность, что и солдаты НАТО «готовы умереть за Ригу и Варшаву».
В интервью Polska Times
«Я не исключаю, что если три страны Балтии и Польша создадут общий блок, то они смогут отразить нападение России», — отметила она.
4 сентября глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не хочет войны, но готовится к войне
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.