Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции

«На протяжении всего процесса (снятия поправок — ИФ) Центральное народное правительство относилось с пониманием к тому, почему мы должны это сделать. Они уважают мое мнение, и они поддерживают меня постоянно», — сказала она на пресс-конференции в четверг.
Чиновник отметила, что «не совсем правильно считать это изменением мнения».
Она также объявила о других мерах, включая намерение сформировать механизм диалога властей с обществом с тем чтобы решать другие экономические, социальные и политические проблемы, которые, по ее словам, стали побудительными мотивами к акциям протеста.
«Мы должны найти пути решения проблемы недовольства в обществе и искать решения», — подчеркнула Лэм.
Снятие администрацией Гонконга поправок к закону об экстрадиции является «оливковой ветвью», этот шаг должен лишить протестующих оснований для дальнейших выступлений и способствовать нормализации ситуации, пишет в четверг китайская англоязычная газета China Daily в статье, озаглавленной «Теперь у протестующих нет оправданий для продолжения насилия».
По мнению издания, населению Гонконга предоставлена возможность «заменить антагонизм и конфронтацию на мир и диалог».
Об отмене поправок к закону Лэм официально объявила в минувшую среду.
Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.
После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.