Абэ — Путину: Владимир, давай заключим мирный договор

12:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В
Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давай вместе возьмем на себя ответственность перед историей. Давай заключим мирный договор, и разом дадим расцвести безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран.
По поводу темы о развитии
Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что о них говорят «съели пуд соли».
В ответ на предложение главы японского правительства Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора. При этом, по его словам, при заключении мира необходимо учитывать ряд вопросов, связанных с военными обязательствами Японии перед США.
Есть вопросы по заключению мирного договора с Японией — это не только двусторонние отношения, но и вопросы безопасности и интересы третьих стран.
Перед пленарным заседанием ВЭФа