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12:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Абэ — Путину: Владимир, давай заключим мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор между странами.

Источник: РИА "Новости"

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Мирный договор стороны до сих пор не подписали.

Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давай вместе возьмем на себя ответственность перед историей. Давай заключим мирный договор, и разом дадим расцвести безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран.
Синдзо Абэ
премьер-министр Японии

По поводу темы о развитии российско-японских отношений в последние годы Синдзо Абэ сказал, что уже «съел пуд соли» с Владимиром Путиным, и подчеркнул, что за время своего премьерства встречался с президентом России уже 27 раз. Абэ занимает пост главы японского правительства с 2012 года.

Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что о них говорят «съели пуд соли».
Синдзо Абэ
премьер-министр Японии

В ответ на предложение главы японского правительства Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора. При этом, по его словам, при заключении мира необходимо учитывать ряд вопросов, связанных с военными обязательствами Японии перед США.

Есть вопросы по заключению мирного договора с Японией — это не только двусторонние отношения, но и вопросы безопасности и интересы третьих стран.
Владимир Путин 
президент России

Перед пленарным заседанием ВЭФа премьер-министр Японии и президент России провели встречу, одной из тем которой стало подписание мирного договора между двумя странами. По словам помощника российского главы, вопрос о заключении мира остался «в том же состоянии».

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Абэ хочет обсудить с Путиным сотрудничество на Курилах и мирный договор
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07:42 (мск)© Ньюстюб
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