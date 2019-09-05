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12:56 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил о подходе к завершению переговоров по обмену заключенными с Украиной

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме и отвечая на вопрос модератора, когда состоится этот обмен.

По словам президента, обмен будет «достаточно крупным и масштабным» и сыграет позитивную роль в налаживании двухсторонних отношений.
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«Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет — будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и я многократно об этом говорил», — сказал Путин, подчеркнув, что в ближайшей перспективе развитие ситуации в значительной степени зависит от украинского руководства.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук, участвующий в переговорах России и Украины по вопросу обмена и прибывший на форум во Владивосток, заявил, что хотел бы в четверг встретиться с президентом РФ.

«Я думаю, что господин Медведчук сейчас будет меня мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решения в отношении этих конкретных людей», — сказал Путин.

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