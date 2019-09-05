Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Дмитрий Медведев протестировал VR-шлем Премьер-министр России Дмитрий Медведев примерил шлем виртуальной реальности
Фоторепортажи
11Боль счастья: за что непальские женщины три дня просят прощения
6Путин — щедрая душа
13:30 (мск), источник: RNS

Путин оценил угрозу от размещения американских ракет в Японии и Южной Корее

В случае размещения ракет США в Японии и Южной Корее может появиться угроза значительной части российской территории и российским военным объектам в регионе, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Источник: US DoD

«Это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство… Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке», — сказал Путин во Владивостоке.

Он напомнил, что в этом регионе находятся две крупные базы российских кораблей и атомных подводных лодок.

«Это серьезное дело. И, безусловно, мы не можем обратить на это внимание, и это тоже будет фактором наших переговоров с Японией и Южной Кореей», — отметил президент.

Путин напомнил, что американские пусковые установки Mk-41 могут быть использованы как в системе ПРО, так и для пуска ударных ракет.

Нам все время американцы говорили, что это не так. Но теперь они взяли испытали эту систему как раз с установки Mk-41, то есть это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях. Исхожу из того, что нас пытались ввести в заблуждение. Но мы не заблуждаемся на этот счет, будем вынуждены как-то адекватно на это реагировать.
Владимир Путин
президент России
Новость
США испытали новую ракету. Чем это может грозить миру?

19 августа телеканал CNN сообщил, что США впервые после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету, которая была запрещена этим соглашением. Как подчеркнули в Минобороны США, ракета не обладает ядерным боевым зарядом и не предназначена для ядерных ударов.

Вашингтон прекратил выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля, о чем заявлял президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия соглашения 3 июля. США возложили ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвали Россию признать совершенные нарушения. 2 августа США и Россия официально завершили действие договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевал запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Москвичам пообещали затяжные дожди
В Совфеде дали совет экс-президенту Латвии после слов об СССР
Путин: обмен заключенными с Украиной будет масштабным
Абэ — Путину: Владимир, давай заключим мирный договор
Минздрав поддержал переход на четырехдневку в России
Мошенники обманывали россиянок под видом «полковников» армии США
Пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота
Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Сборную России предупредили о провокациях со стороны шотландцев
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Что такое «Газель NN»: рассказывает президент Группы ГАЗ О новинках, которые Группа ГАЗ показывает на международном биеннале Comtrans 2019, Авто Mail.ru рассказал президент компании Вадим Сорокин
Кино
83-летней звезде «Мэри Поппинс» вручили почетный приз в Венеции Знаменитая британская актриса Джули Эндрюс отмечена за вклад в кинематограф
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 18 732
Про грудь. 227
Как вы боретесь с зависимостью? 75
Растущая парта или обычный письменный стол? 73
Леди
Молодая возлюбленная Петросяна примерила «цветочное» платье-кимоно Татьяна Брухунова прогулялась по набережной Сочи.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь