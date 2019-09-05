Путин оценил угрозу от размещения американских ракет в Японии и Южной Корее

«Это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство… Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке», — сказал Путин во Владивостоке.
Он напомнил, что в этом регионе находятся две крупные базы российских кораблей и атомных подводных лодок.
«Это серьезное дело. И, безусловно, мы не можем обратить на это внимание, и это тоже будет фактором наших переговоров с Японией и Южной Кореей», — отметил президент.
Путин напомнил, что американские пусковые установки Mk-41 могут быть использованы как в системе ПРО, так и для пуска ударных ракет.
Нам все время американцы говорили, что это не так. Но теперь они взяли испытали эту систему как раз с установки Mk-41, то есть это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях. Исхожу из того, что нас пытались ввести в заблуждение. Но мы не заблуждаемся на этот счет, будем вынуждены как-то адекватно на это реагировать.
Владимир Путинпрезидент России
19 августа телеканал CNN сообщил, что США впервые после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету, которая была запрещена этим соглашением. Как подчеркнули в Минобороны США, ракета не обладает ядерным боевым зарядом и не предназначена для ядерных ударов.
Вашингтон прекратил выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля, о чем заявлял президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия соглашения 3 июля. США возложили ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвали Россию признать совершенные нарушения. 2 августа США и Россия официально завершили действие договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевал запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.