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15:15 (мск), источник: РИА Новости

О мирном договоре и американских ракетах: ключевые заявления Путина на ВЭФ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мирный договор с Японией, акции протеста в Москве, обмен заключенными с Украиной, ипотека в два процента — эти вопросы затронул в своем выступлении Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Источник: РИА Новости

О предложении США купить российское гиперзвуковое оружие

Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?
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Об обмене заключенными с Украиной

«Исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Так что, думаю, в ближайшее время это станет известно».

По словам Путина, успех переговоров в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства.

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«Думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет, будет нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа. Я об этом многократно говорил».

Об американских ракетах

«Мы много раз уже обращали внимание на то, что пусковые установки МК-41, они способны не только на то, чтобы их использовали для противоракет в системе ПРО, но и для пуска ударных ракетных систем, ударных ракет. Нам все время американцы говорили, что это не так, но теперь они испытали эту систему как раз с установки МК-41. То есть это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях».

«То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их в Японии и Южной Корее, это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство».

О мирном договоре с Японией

«Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора. Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами».

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Об акциях протеста

«Иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении для того, чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов».

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.

О G7

«Это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах. Насколько я понимаю, так и было на этот раз в “Семерке”. Это все равно полезно. Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества».

Об ипотеке под два процента на Дальнем Востоке

«Предлагаю запустить эту программу уже в этом году. И сроком на пять лет. Потому что, во-первых, мы должны внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящееся полномочие. Распространить ее на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства».

О Дальнем Востоке

«Дальний Восток стал сегодня символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и просто для человеческого общения».

Путин отметил, что у региона хороший демографический потенциал, который надо сохранить и приумножить, а для этого его надо сделать привлекательным для граждан.

«Здесь живут умные, созидательные по своей натуре, энергичные люди, которые способны достичь самых амбициозных целей, поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока — поддержать молодежь, сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока».

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