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14:53 (мск), источник: Ведомости

Абэ: США не предлагали Японии размещать ракетные системы на ее территории

Премьер Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что США не предлагали Токио разместить на Японских островах ракеты средней и меньшей дальности (РСМД).

Источник: AP 2019

То, что сейчас размещено в Японии, — это принадлежит Японии, это японская собственность и это предназначено для защиты, сказал Абэ. По его словам, запускать американские ракеты типа «Томагавк» с помощью современных японских систем «технически невозможно».

Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что у него вызывают беспокойство и озабоченность планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее. «Если они будут размещены в Японии и в Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы», — сообщил президент. Ракетные системы могут «перекрывать значительную часть территории России», в том числе на Дальнем Востоке, сказал Путин.

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США испытали новую ракету. Чем это может грозить миру?

Сегодня ТАСС сообщил о планах США до конца года провести испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС. Действие договора сейчас приостановлено. В августе США провели первые испытания крылатой ракеты наземного базирования после приостановки договора.

ДРСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергла и также заявила о приостановке договора.

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История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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