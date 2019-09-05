Абэ: США не предлагали Японии размещать ракетные системы на ее территории

То, что сейчас размещено в Японии, — это принадлежит Японии, это японская собственность и это предназначено для защиты, сказал Абэ. По его словам, запускать американские ракеты типа «Томагавк» с помощью современных японских систем «технически невозможно».
Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что у него вызывают беспокойство и озабоченность планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее. «Если они будут размещены в Японии и в Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы», — сообщил президент. Ракетные системы могут «перекрывать значительную часть территории России», в том числе на Дальнем Востоке, сказал Путин.
Сегодня ТАСС сообщил о планах США до конца года провести испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС. Действие договора сейчас приостановлено. В августе США провели первые испытания крылатой ракеты наземного базирования после приостановки договора.
ДРСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергла и также заявила о приостановке договора.