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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Правительство поддержало законопроект о получении негосударственных пенсий

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба «Единой России».

Источник: Reuters

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Также в проекте закона гарантируется назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

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Помимо этого, депутаты предложили не учитывать страховой стаж (продолжительность трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР) при назначении выплат из НПФ.

По мнению авторов документа, это будет стимулировать самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению будущих пенсий.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию.

По словам одного из авторов инициативы, депутата от ЕР Дмитрия Скриванова, цель документа — улучшить условия участия в негосударственных пенсионных фондах и сообщить гражданам о способах увеличить доходы на заслуженном отдыхе, помимо получения страховых пенсий от ПФР.

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