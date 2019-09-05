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14:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин оценил президентство до 95 лет

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, заявившего о том, что он может находиться у власти до 95 лет.

Источник: Reuters

Свое мнение по этому поводу российский лидер высказал в ходе пленарного заседания проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

Модератор заседания, телеведущий Сергей Брилев поинтересовался у Мохамада, которому в июле 2019 года исполнилось 94 года, какой президентский возраст он считает предельным. «На данный момент мы подняли возрастную планку до 95 лет», — ответил он. После этого ведущий обратился к президенту России Владимиру Путину, вызвав смех в зале.

«Я пока не дотягиваю», — пошутил глава государства.

В июле 2019 года директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что россияне узнают имя преемника Путина нескоро, но его образ и типаж можно обозначить уже сейчас. Так, будущий кандидат в президенты может быть в возрасте 40−50 лет, он будет отличаться ответственностью, динамичностью и современностью.

Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times отмечал, что думает о своем преемнике с 2000 года, но конечный выбор будет за избирателями.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке уже в пятый раз. В рамках форума стало известно, что россиянам снизят ставки по ипотеке, а также о предложении Путина Соединенным Штатам купить российское оружие.

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