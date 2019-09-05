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15:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенцов вернется из России в Киев в обмен на подозреваемого в крушении MH-17 зенитчика из ДНР

Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Киевский апелляционный суд 5 сентября отменил арест бывшего зенитчика Владимира Цемаха, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского «Боинга» в 2014 году. По информации «Ъ», выдача России жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выкраденного Службой безопасности Украины (СБУ) из его собственного дома, была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова. Сразу после того как появилась новость о Цемахе, президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену «близки к финализации».

«Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в зале суда немедленно», — зачитал приговор судья Киевского апелляционного суда. Это было около полудня. А еще через полчаса из Владивостока, где с участием президента РФ Владимира Путина проходит Восточный экономический форум, пришла другая громкая новость.

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Что известно об обмене между Россией и Украиной

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации. Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно», — заявил Путин.

Таким образом, большой обмен между Россией и Украиной, о подготовке которого «Ъ» сообщал ранее, сейчас действительно близок к завершению. Мера пресечения, избранная для Владимира Цемаха, предполагает обязательство по первому требованию приходить к следователю. Точно такую же меру пресечения недавно избрали сразу нескольким другим арестованным по делам, связанным с событиями 2014 года в Донбассе, Одессе или Крыму. Самый известный из них — глава агентства «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, которого украинские власти подозревают в госизмене.

Изменение меры пресечения россиянам и пророссийским активистам — еще одно свидетельство активной подготовки к масштабному обмену.

Владимир Цемах — весьма важный персонаж в истории с обменом. В середине лета, когда шла работа над составлением и согласованием списков с обеих сторон, украинская сторона вычеркнула его из своего перечня, рассказал «Ъ» информированный собеседник в Киеве. Цемах был в списке под номером 34. Именно после того как он выпал, заговорили о формуле обмена «33 на 33».

Москва, говорит источник «Ъ», поступила зеркально: из российского списка выбыл осужденный по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов.
Бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах (справа)

Позже стороны вернулись к обсуждению вопроса о включении в списки режиссера и зенитчика. Судя по решению суда Киева, договориться удалось. Более того, число подлежащих обмену людей с обеих сторон может вырасти.

Владимир Цемах, напомним, был в июне похищен сотрудниками СБУ из Снежного (территория ДНР, 20 км от российской границы), где он проживал. Операция была рискованной, поскольку проходила в глубоком тылу.

Киев, судя по всему, счел риск оправданным, предполагая, что Цемах имеет ценные сведения о катастрофе малайзийского «Боинга» в 2014 году, поскольку в то время руководил местными силами ПВО.
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Правда, супруга Владимира Цемаха и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков это отрицают, настаивая на том, что он руководил ПВО с октября 2014 года, а пассажирский лайнер сбили над Донбассом в июле.

Одним из доказательств причастности Владимира Цемаха к крушению «Боинга» считается видео, опубликованное «Новой газетой». На нем зенитчик рассказывает, что видел падение «Боинга», но утверждает, что его сбила «сушка» (истребитель «Сухого»), а не ракета, выпущенная из комплекса «Бук». В какой-то момент Цемах на видео произносит фразу, в которой «запикано» всего одно слово. «Я… (вырезанное слово)… прятал. Я вам даже покажу, где он стартовал», — говорит Владимир Цемах. Исходя из логики повествования, можно предположить, что вырезано именно слово «Бук».

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