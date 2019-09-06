06:49 (мск), источник: РИА Новости
МЭР ответило на критику со стороны Мутко
МОСКВА — РИА Новости. Минэкономразвития ответило на критику
Мутко ранее в четверг выразил недовольство работой ведомства и его главы Максима Орешкина в этом направлении. Он напомнил, что правительство выделило на поддержку бизнесменов 500 миллионов рублей, однако со стороны Минэкономразвития никаких решений нет, — предприниматели в подтопленных районах еще не получили «ни копейки».
В министерстве в ответ заявили, что им «стоило немало усилий» добиться выделения этих средств в рекордно короткий срок. При этом основную поддержку оказали
В МЭР добавили, что теперь необходимо распределить эти деньги «справедливым образом».
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек.
Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.