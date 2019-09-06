Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Путин в пятницу в рамках Восточного экономического форума проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Один из участников встречи — вулканолог и педагог, основатель камчатского культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергей Самойленко — рассказал о работе его организации. Он упомянул об уже принятом законе о социальном предпринимательстве и его недочетах, а также попросил поддержать музей.
Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка.
Владимир ПутинПрезидент России
Президент похвалил и идею создания такого музея в этом регионе. «То, что вы делаете, конечно, прекрасно, это замечательная инициатива. Вообще вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Это не так часто встречающееся совпадение», — сказал он.
Говоря об упомянутом законе, президент отметил: «то, что закон принят, мне кажется, уже хорошо».
«В рамках этого закона, если мне память не изменяет, сейчас соответствующие ведомства готовят перечни направлений деятельности, которые должны будут получить особую поддержку», — добавил он.
«Вы упомянули тоже про РГО, я и с коллегами в Москве поговорю на этот счёт. Мы не забудем ваше учреждение, ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать, так что сделаем либо так, либо так. Ну, а системно — повторяю, правительство готовит соответствующие направления и перечень проектов», — продолжил Путин.