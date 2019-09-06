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13:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса. По данным источника «Интерфакса», изначально обмен планировалось провести по формуле «35 на 35», однако в нее могут внести коррективы.

Источник: РИА "Новости"

«В списки для выдачи Украине были включены 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов <…> Киев планировал передать Москве главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство», — сказал собеседник агентства.

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По данным «Интерфакса», выдача Киеву двух сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных после инцидента в Керченском проливе, а также Станислава Клыха и Николая Карпюка (осуждены за убийство российских военных во время первой чеченской кампании) остается под вопросом, поскольку по этим людям у Москвы «особая позиция».

Напомним, Владимир Путин 5 сентября в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва и Киев близки к завершению переговоров об обмене удерживаемыми гражданами.

По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации (двусторонних отношений.— «Ъ»).
Владимир Путин

Переговоры об обмене начались в середине июля, когда президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. Предполагается, что подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно. Уже осужденные будут помилованы президентскими указами.

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