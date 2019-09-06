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12:22 (мск), источник: Daily Storm

«Папаша все забрал — и дело с концом»: Путин упомянул Сталина, говоря о Курилах

Президент заявил, что РФ считает исходной точкой в вопросе принадлежности Курильских островов 1945 год.

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Новость
От Путятина до Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия считает исходной точкой в вопросе принадлежности Курильских островов 1945 год. Путин упомянул возглавлявшего в то время СССР Иосифа Сталина, назвав его «папашей», который «забрал все — и дело с концом». Об этом президент сказал на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Во время встречи директор Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько упомянул экспедицию в Японию русского адмирала, дипломата Евфимия Путятина. «Это он [Курильские] острова отдал Японии?», — уточнил Владимир Путин. Штанько ответил, что в истории есть разные даты, и «если подходить с точки зрения 1945 года, то тогда и вопросов вообще никаких [по поводу Курильских островов] нет».

Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша [Иосиф Сталин] все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов.
Владимир Путин
президент России
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В 1855 году между Россией и Японией был подписан Симодский трактат, по которому Японии отходила часть Курильских островов. При заключении договора российскую делегацию представлял дипломат Евфимий Путятин, японскую — Тосиакира Кавадзи.

Япония претендует на Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Речь об островах Кунашир и Итуруп при этом не шла. Однако последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.

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Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

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Медведев: это наша земля. Это субъект Российской Федерации
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2 августа© Ньюстюб
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