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11:28 (мск), источник: Интерфакс

Проблему «вольного приноса» золота вынесли на уровень Путина

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин поручил чиновникам, в частности, своему полпреду в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу, заняться вопросом так называемого «вольного приноса», который мог бы позволить частникам заниматься разработкой золотых месторождений.

Источник: Reuters

«Наверное, вы правы, надо это сделать», — заявил Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в ответ на соответствующий вопрос. По словам президента, в тех местах, где компаниям разрабатывать месторождение «невыгодно, экономически нецелесообразно», трудятся индивидуальные старатели.

И «хватать и не пущать», все запрещать — это неправильный путь, мы уже это проходили в свое время. Это не даст возможности людям дополнительно зарабатывать, да и государство от этого ничего не выиграет. А вот навести порядок, конечно, нужно.
Владимир Путин
президент РФ

«Должна быть, видимо, ответственность реальная наступать за серьезные нарушения, но нужно в то же время легализовать их (частных старателей — ИФ) деятельность, правила определенные выработать», — считает глава государства.

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Только, отметил президент, нужно сделать таким образом, чтобы это не нарушало прав других. «Давайте поработаем, сделаем это», — заключил Путин.

Вопрос о «вольном приносе» на уровень президента вынес Александр Басанский, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области, руководитель и владелец золотодобывающего концерна «Арбат».

«Есть одна очень большая серьезная проблема, она уже много лет обсуждается, к сожалению. В Государственной думе лежит 10 лет законопроект о “вольном приносе”. Как бы глаза ни закрывали на это, “вольный принос” уже давно есть. Только он незаконный», — пояснил Басанский. В качестве примера он привел недавно приобретенный участок, на котором, как оказалось, «уже моют» «черные копатели». «Хорошо, вовремя позвонили в соответствующие органы, вылетел вертолет “Ми-8”», — поделился бизнесмен. «Вот видите, органы иногда нужны», — прокомментировал президент, отсылая к имевшей место чуть раньше дискуссии о давлении правоохранительных органов на бизнес.

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«Черных копателей» много, продолжил Басанский: «Там мышей, видимо, меньше в тайге, чем этих старателей. То есть везде есть, эта проблема существует». С другой стороны, обычная кража предусматривает более суровую ответственность, чем незаконная разработка недр, добавил он. Если золота нелегально добыть меньше чем на два млн рублей, штраф составляет всего пять тыс. рублей, указал бизнесмен.

Поэтому Басанский попросил Путина дать поручение доработать нормативные и законодательные акты по «вольному приносу» и ужесточить ответственность за незаконную разработку недр.

Законопроект о «вольном приносе» обсуждается давно и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой — возможные злоупотребления и криминализация отрасли. В первом чтении законопроект был принят еще в 2011 году, с тех пор претерпел ряд изменений. Пилотным регионом должна была стать Магаданская область.

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