14:25 (мск), источник: RNS
Лукашенко предложил совместную Олимпиаду с Россией или Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы провести совместную летнюю Олимпиаду с Россией или Украиной, передает БелТА.
«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами, — RNS), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», — сказал белорусский лидер, находясь в Бресте по случаю 1000-летия города.
По его словам, у Белоруссии уже готовы все инфраструктурные объекты для принятия Олимпийских игр, кроме футбольных и тех, что предназначены для водных видов спорта. При этом у России, отметил Лукашенко, вся инфраструктура создана для проведения футбольных соревнований.
Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в японской столице Токио в 2020 году — с 24 июля по 9 августа.