Парламент Южной Осетии попросит Россию помочь в охране границы с Грузией

Пока депутаты предложат провести межпарламентские консультации и выработать план по деэскалации напряженности.
Парламент проголосует за обращение позднее в пятницу, заседание назначено на 15:00, в его повестке только этот вопрос. Обращение связано с действиями Грузии, которая установила блокпост рядом с югоосетинским селом Уиста (Цнелис). В парламенте считают, что пост находится на территории Южной Осетии, принадлежность этой земли подтверждена Декретом об образовании автономии в 1922 году и архивными документами.
То, что Грузия установила контроль над этой территорией с месторождением талька, мрамора, серпентинита и керамзита способствует эскалации напряженности в регионе, говорится в проекте обращения.
Также депутаты отметят, что попытки мирно договориться не удались «из-за неконструктивной позиции» грузинской стороны.
Переговоры проводились в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).
На прошлой неделе Цхинвал выразил протест Тбилиси в связи со строительством блокпоста в районе грузинского села Чорчана, примыкающего к Цнелис. В Службе государственной безопасности Грузии заявили, что это полицейский пост на грузинской территории, который не представляет опасности для югоосетинской стороны.