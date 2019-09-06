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18:32 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал почти всех граждан, которых Киев должен передать Москве в обмен на такой же жест, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

Источник: РИА Новости

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал Рыбин в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

При этом он отметил, что СБУ поставила обмен под угрозу срыва. По данным юриста, по ситуации на 16:45 в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин России, который должен участвовать в обмене. Его фамилию и причины сложившейся ситуации Рыбин не назвал.

Адвокат призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.

Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть.
Валентин Рыбин
украинский адвокат

Накануне Владимир Путин заявил, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

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