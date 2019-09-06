20:14 (мск), источник: Lenta.Ru
Порошенко счел освобождение «ценного свидетеля» признанием Россией вины за MH17
Бывший президент Украины Петр Порошенко счел требование освободить
Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», которую возглавляет
По его словам, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы он будет требовать привлечь Москву к ответственности «за все жертвы на протяжении последних пяти лет
5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха
Против освобождения ополченца выступила прокуратура Нидерландов, которая хотела его допросить.
Цемаха захватили украинские силовики на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Его вывезли на Украину в июле 2019 года. Сообщалось, что он является «ценным свидетелем» по делу о гибели «Боинга». Как утверждается, Цемах был начальником противовоздушной обороны ДНР в городе Снежное. В его семье это отрицают, отмечая, что тогда он был «обычным военным», а руководить ПВО начал только в октябре 2014-го.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в
Москва опровергает причастность российской стороны к катастрофе и требует от следствия убедительных доказательств.