00:48 (мск), источник: ТАСС
Госдепартамент напомнил о нарушении прав человека и бедности в Зимбабве при Мугабе
В ведомстве заверили, что США продолжат поддерживать стремление народа Зимбабве к лучшему будущему.
ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент в связи со смертью бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе отметил нарушения прав человека и обнищание населения во время его пребывания у власти в этой стране.
«Мы выражаем соболезнования тем, кто скорбит в связи со смертью бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, — говорится в распространенном в пятницу заявлении главы
«США продолжат поддерживать стремление народа Зимбабве к лучшему будущему и процветанию», — заявили в Госдепартаменте.
Бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет в пятницу в больнице в Сингапуре. Он возглавлял страну 37 лет, с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980—1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 году он был смещен с поста главы государства.
Причиной, приведшей к отстранению Мугабе, стал его конфликт с первым